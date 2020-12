Bomporto, “Fatti & persone”, numero speciale per Natale

BOMPORTO – “Regalo di Natale” è il titolo di copertina dell’ultimo numero dell’anno del giornale comunale “Fatti & persone del Comune di Bomporto”, pubblicazione gratuita in consegna in questi giorni a tutti i cittadini e agli esercizi commerciali di Bomporto, Solara e Sorbara. Un numero speciale per la prima volta a 32 pagine, che dedica la copertina al ritorno in chiesa del gruppo scultoreo di Antonio Begarelli, un “regalo” parzialmente rovinato dall’allerta meteo del fine settimana del 5 e 6 dicembre, che ha costretto all’annullamento della Messa celebrata dall’Arcivescovo Castellucci nella ricorrenza del patrono San Nicolò.

Il rientro a casa del “Cristo in croce con la Vergine e San Giovanni”, a otto anni dal terremoto e dopo un lungo lavoro di restauro, resta un momento storico per tutta la comunità bomportese, e in questo numero di “Fatti&Persone” ampio spazio è dedicato alla notizia, con anche un approfondimento sull’opera a cura di Chiara Malagoli.

All’interno ci sono gli auguri di Natale del Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei e dell’Arcivescovo di Modena-Nonantola monsignor Erio Castellucci, l’attualità con il nuovo bando riservato ai cittadini per l’acquisto di sistemi di sicurezza, la riattivazione del numero di assistenza comunale per l’emergenza sanitaria, le novità riguardanti il P.U.G. e la riorganizzazione del sito comunale, appuntamenti legati al territorio e alla comunità come la consegna del San Martino d’Oro al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile e le iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne.

Si parla anche di ambiente, con i progetti di piantumazione a Bomporto e Sorbara, e di scuola, con la nuova convenzione siglata con le scuole paritarie e il premio Riciclandino di Hera consegnato alla scuola primaria “Ciro Menotti”. Non manca anche in questo numero il punto sui lavori pubblici – su tutti, l’intervento alla pensilina in località Cristo a Sorbara –, gli interventi dei Gruppi Consiliari e la rubrica “Volontariato in vetrina”, dedicato al mondo dell’associazionismo bomportese.

Il periodico è disponibile anche on line, sul sito del Comune di Bomporto, nella sezione “Comunichiamo”.

