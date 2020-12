Bomporto, giovedì 17 dicembre si riunisce il Consiglio Comunale

BOMPORTO – Giovedì 17 dicembre è convocato il Consiglio Comunale di Bomporto, che si terrà in videoconferenza, alle 20.45 in prima convocazione e alle 21.15 in seconda convocazione.

Questi saranno i temi trattati nel corso della seduta:

ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione; piano economico finanziario relativo all’anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell’autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera) 443/2019/R/RIF e SS. MM. II. Presa d’atto e recepimento: utilizzo dei servizi dell’Ufficio Stampa della Provincia di Modena da parte del Comune di Bomporto per gli anni 2021-2023: approvazione della convenzione; mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 10 dicembre 2020 prot. 18772 avente ad oggetto: “Accessibilità universale per i disabili”; ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare “Idee in movimento Bomporto e frazioni” in data 10 dicembre 2020 prot. 18774 avente ad oggetto: “Ordine del giorno urgente atto a garantire la sicurezza dei cittadini durante le fasi di emergenza idraulica dovute alle piene del Panaro”.

