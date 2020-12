Il corso di ginnastica dolce si può seguire in televisione

CARPI – Un corso televisivo di ginnastica dolce: lezioni di venti minuti, due volte la settimana, prodotte dal Comune di Carpi e trasmesse sull’emittente modenese “TvQui” (canale 19) da martedì 15 dicembre, per tre mesi.

Spiega l’Assessore allo Sport Andrea Artioli: « Visto il periodo che stiamo vivendo, dove per ragioni di sicurezza sono state interrotte tante attività sportive negli ambienti e locali dedicati, l’Amministrazione comunale ha deciso questa iniziativa, pensando a tutti quei cittadini che trascorrono gran parte della giornata in casa. Perché lo sport, oltre che elemento associativo e aggregativo, rappresenta indubbiamente uno strumento naturale per la salute e il benessere psico-fisico di ognuno di noi.

Le lezioni, tenute da istruttori qualificati, andranno in onda il martedì e il giovedì alle 10:00, e verranno replicate rispettivamente il mercoledì e venerdì alle 16:00: « Gli insegnanti – precisa Artioli – a proporranno movimenti ed esercizi a corpo libero, in un’attività motoria che agisca in maniera mirata su alcuni muscoli, allenandoli e sciogliendoli senza stressarli in maniera eccessiva, e utilizzando strumenti di uso domestico, come ad esempio la bottiglietta dell’acqua, una sedia eccetera. Dunque non mi resta che augurare a tutti “buon allenamento dal Comune di Carpi!”»

