Carpi, in corso Fanti nuova viabilità temporanea per cantiere edile

CARPI – Fino al 31 dicembre, causa lavori edili, viene modificata la viabilità nel tratto di corso Fanti dall’incrocio con via Menotti verso est (inizio ZTL): in particolare, il viene istituita temporaneamente una sola corsia a senso unico alternato per i mezzi di trasporto pubblico, di soccorso e veicoli autorizzati, che transitano in entrambe le direzioni di marcia (da e per la piazza dei Martiri); di conseguenza, viene introdotto il divieto di fermata negli stalli di sosta presenti sul lato Sud del corso, fra i numeri civici 14 e 32, con la temporanea soppressione di sette posti auto riservati ai titolari di permessi « Z e ZD e aventi diritto »; infine, per pedoni e ciclisti viene creata sul lato opposto, fra i numeri 29 e 37, una pista ciclopedonale protetta (posizionamento di cordolo con segnaletica verticale riflettente).

