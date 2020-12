Carpi, metti, una sera a teatro collegandoti via Internet

CARPI – Prosegue la programmazione on-line degli spettacoli di fine anno del Teatro Comunale di Carpi: le esibizioni resteranno poi disponibili alcuni giorni, per chi non le ha viste e chi volesse rivederle.

Questo il calendario:

lunedì 28, alle 21 primo dei concerti intitolati “Streaming in the Night”, uno per sera in attesa di quello di San Silvestro: i Flexus in “Piccoli accorgimenti per non essere distanti”;

martedì 29, ore 21 il gruppo Maryland in “Viaggio sul treno del soul”;

mercoledì 30, ore 21 gli Extras in “Songs of Freedom” (tutti tre questi concerti saranno poi disponibili on-line fino al 6 gennaio);

giovedì 31 dicembre, “Capodanno a Carpi social”:

alle ore 22 il Sunshine Gospel Choir e Gospel Experience in “Broadway Celebration”

dalle ore 23,45 circa “Aspettando il 2021”, trasmissione – sempre sui canali social – di un nuovo “videomapping” realizzato dopo quello proiettato sopra al portico di piazza dei Martiri.

Qui i collegamenti alle pagine social sulle quali sono programmati i concerti:

Canale YouTube Teatro Comunale di Carpi

Teatro Comunale di Carpi

InCarpi Promozione e Turismo

Città di Carpi

nonché sulla pagina di Alberto Bellelli

Per informazioni:

https://www.comune.carpi.mo. it/eventi-carpi/concerti-e- spettacoli/Eventi/30949- streaming-in-the-night- musiche-da-carpi

https://teatrocomunale. carpidiem.it/index.php/ stagione/514-broadway- celebration

