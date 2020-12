Carpi, rrestito in sede alla “Loria” e Archivio storico riaperto

CARPI – La biblioteca “Loria” riprende dalla settimana prossima il servizio di prestito in sede, su prenotazione: sabato 5 dicembre, sarà l’ultimo giorno di consegna a domicilio, mentre da mercoledì 9, dopo il ponte dell’Immacolata, si potranno ritirare e riconsegnare libri e materiale multimediale al banco – temporaneamente presso il “Castello dei ragazzi” (accesso dal Cortile di Levante) causa lavori in corso alla “Loria”. Gli orari di apertura saranno dalle 15 alle 20 il lunedì e dalle 9 alle 20 da martedì a sabato.

Potrà accedere solo una persona alla volta, con obbligo per tutti – utenti e operatori – di indossare mascherina protettiva e guanti monouso.

Si può prenotare a partire da domani, sabato 5, distintamente all’uno e all’altro istituto, utilizzando i rispettivi recapiti: prenotazioni.bibliotecaloria@comune.carpi.mo.it e prenotazioni.castellodeiragazzi@comune.carpi.mo.it, specificando generalità, data di nascita, numero tessera oltre ai dati identificativi del materiale richiesto; solo chi non ha un indirizzo di posta elettronica può telefonare – il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 – ai numeri 059649368 (“Loria”) o 059649961 (“Castello dei ragazzi”); la prenotazione si può anche effettuare sul portale BiblioMo, secondo le consuete modalità. Si può richiedere un massimo di cinque “pezzi” per utente, ritirabili come si diceva al “Castello dei ragazzi” causa intervento di riqualificazione al piano terra della “Loria”, esibendo la tessera d’iscrizione.

I libri prenotati saranno messi in buste di plastica, con i dati dell’utente, presso il banco prestito: come sempre, libri e materiali multimediali disponibili per il prestito sono prima sanificati (“quarantena” di sette giorni e disinfezione delle copertine con appositi prodotti; allo stesso modo, gli spazi ai quali accede il pubblico verranno sanificati ogni giorno.

DA mercoledì 9 Dicembre novità anche per l’Archivio storico, che riapre al pubblico su prenotazione (obbligatoria, scrivendo a archivio.storico@comune.carpi.mo.it): sarà accessibile dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ed è necessario prenotare anche i materiali da consultare; sono ammessi massimo due utenti in sala al giorno e ogni utente non può prenotare la postazione per più di due giorni alla settimana. Tutte le modalità di ingresso e consultazione sono disponibili sul sito dell’Archivio, dove è visibile anche il calendario pubblico di prenotazione, costantemente aggiornato con le disponibilità di posti data per data.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017