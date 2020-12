Carpi, saliranno a 680 i parcheggi fra i viali Biondo e Carducci

CARPI – Con il tracciamento in viale Biondo degli ultimi nuovi 50 stalli, previsto la settimana prossima meteo permettendo, saliranno a 680 i parcheggi auto complessivamente disponibili fra lo stesso viale e viale Carducci.

« Prima di Natale saranno al servizio del Centro storico – afferma Marco Truzzi, Assessore alla Mobilità – completando questo sistema ad anello di vie-parcheggio. »

L’intervento mancante non comporterà ulteriori modifiche alla viabilità: il nuovo senso unico è già attivo, essendo stati completati i lavori per istituirlo (in direzione Sud, verso via Marx) nel tratto fra gli incroci con le vie Cabassi-Dallai e le vie Volturno-Cavour.

« Gli accessi a questo nuovo sistema – continua Truzzi – saranno le vie Ariosto da Nord, Garagnani da Ovest e Nicolò Biondo da Sud, dove è rimasto a doppio senso, proprio per una maggiore accessibilità da Sud, il tratto fino all’incrocio con le vie Marx-Moro. Come è evidente, questo intervento aumenta in modo considerevole la dotazione di parcheggi a servizio del Centro, creando diverse opportunità di riqualificazione: prima fra tutte il progetto di ristrutturazione e pedonalizzazione di corso Roma, che abbiamo inviato alla Sovrintendenza il mese scorso. »

