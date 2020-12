Carpi, terribile schianto, auto e furgone incendiati

CARPI – Terribile schianto sulla SS Romana a Fossoli di Carpi incrocio via Grilli. Coinvolte due auto e un furgone incendiati dopo lo scontro. Fortunatamente le persone a bordo sono uscite dai veicoli prima che fossero avvolti dalle fiamme. Due feriti tra cui una donna in gravidanza trasportati in ospedale da 118. Pare in non gravi condizioni.

