Cavezzo, bandi sport giovanile e divario digitale: 15000 euro ai cavezzesi

CAVEZZO – Tra i bilanci che si tracciano alla fine di quest’anno anno, c’è anche quello dei diversi contributi stanziati in risposta all’emergenza Covid. A sostegno in particolare delle famiglie con figli, tre bandi, due emessi dal Comune di Cavezzo e uno dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, hanno consentito di erogare più di 15000 euro complessivi (15400 la cifra esatta) a favore delle famiglie cavezzesi. Nel primo caso il bando era quello del Comune per il sostegno economico alle spese di iscrizioni di minori tra i 6 e i 16 residenti a Cavezzo, e di giovani con disabilità tra i 6 e i 26 anni, per corsi, attività e campionati organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche. In questo caso i contributi sono stati erogati direttamente agli sportivi o alle stesse associazioni, per un totale di quasi 5000 euro (4950). Altri due bandi, uno sempre del Comune, l’altro dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, sono invece stati pubblicati per sostenere l’acquisto di dispositivi elettronici come tablet e pc, e in generale dispositivi informatici a contrasto del divario digitale nell’accesso alle attività formative ed educative. Nel primo caso sono stati erogati contributi per oltre 3000 euro (3450), mentre nel secondo caso i contributi, da 500 euro ciascuno, sono stati di 7000 euro complessivi.

