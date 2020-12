Cavezzo e Concordia, con “We are the champions”, sport e associazioni ai tempi della pandemia

CAVEZZO E CONCORDIA – Sarà sul valore dello sport e dell’associazionismo durante la pandemia la seconda diretta della rassegna “Pillole di benessere”, gli incontri online sulle pagine Facebook dei Comuni di Cavezzo e Concordia sulla Secchia, sui temi legati alle conseguenze della pandemia, specie per quel che riguarda i più giovani. Giovedì 3 dicembre appuntamento alle 20.45 con “We are the Champions”, dialogo con Giulietta Baraldi e Alberto Ganzerli di ASD Primagioco. Durante la diretta interverranno gli assessori Mattia Zapparoli (delega a Terzo Settore e Sport) per Cavezzo e Aldo Stefanini (Sport, associazionismo e volontariato) per Concordia. A seguire l’11 dicembre “Ci vorrebbe un amico” sulle relazioni famigliari e il 17 dicembre “Le tagliatelle di Nonna Pina”, dedicato all’alimentazione. Al termine di ogni incontro, i sindaci dei due Comuni daranno aggiornamenti sull’andamento epidemiologico delle rispettive realtà.

