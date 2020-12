Centro storico di Mirandola, la Lega interpella AIMAG

MIRANDOLA – È stata presentata nel Consiglio comunale di sabato 28 novembre, da parte della Lega, un’interpellanza ad AIMAG e alla Giunta per fare chiarezza sulle tante lamentele e perplessità emerse dai cittadini del centro storico di Mirandola.

Spiegano così i consiglieri leghisti Donnarumma e Diazzi: “La raccolta porta a porta, avviata nel 2017 e che diventerà integrale a dicembre 2020, vedrà aggiungere allo stoccaggio presso le proprie abitazioni anche plastica, lattine e vetro, che si andranno ad unire ai bidoni di carta, umido e indifferenziato. Si tratta indubbiamente di un grande disagio per chi abita negli appartamenti del centro, già enormemente penalizzato dall’avvento della suddetta “tariffa puntuale”.

Il centro storico mirandolese ha bisogno di essere valorizzato al meglio. È necessario rimuovere ogni disincentivo e penalizzazione, affinché torni ad essere abitato e vivo com’era prima del terremoto. Chiediamo risposte da AIMAG: vogliamo sapere secondo quale logica, a parità di nucleo familiare, chi abita in centro debba pagare ben il 40% in più; che fine abbiano fatto i cassonetti per la raccolta differenziata puntuale concordati da AIMAG con la giunta mirandolese più di un anno fa, e se sia possibile mettere raccoglitori “mangiaplastica” che restituiscano buoni o punti.

Sarebbe bene – concludono i consiglieri – che si faccia tutto il possibile per diminuire i costi e offrire un maggior servizio, anche in merito alla raccolta foglie lungo i viali e del cartone, così come lamentato dalla cittadinanza.”

