Chiusura maternità Ospedale Mirandola, Costi: “L’ospedale deve essere funzionante al meglio, nonostante il Covid”

MIRANDOLA – Nota della consigliera Palma Costi in merito alla chiusura temporanea della maternità di Mirandola:

‘Bene che l‘AUSL abbia provveduto ad un ulteriore chiarimento sulla chiusura temporanea della maternità di Mirandola e comprendo che la scelta sia stata sofferta. Ma sono altrettanto comprensibili le ansie e preoccupazioni che questa scelta ha provocato nella popolazione dell‘Area Nord che merita di avere servizi alla pari degli altri territori. Per questo l’Azienda deve il riaprire prima possibile e in sicurezza e soprattutto assicurarsi che fatti di questa delicatezza non accadano più. L’ospedale di Mirandola deve essere funzionante al meglio, nonostante il Covid. ‘

