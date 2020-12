Cispadana, Noi lista civica: “Una nuova viabilità nel rispetto del territorio”

Nota dell’Associazione Noi lista civica sulle proposte su viabilità del territorio e progetto Cispadana:

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale a Novi di Modena del 26 novembre scorso di un nostro ordine del giorno sul tema in oggetto, leggiamo in questi giorni numerosi articoli di stampa a commento dell’ art.25 del decreto Ristori Quater che interviene in merito alla scadenza della già pluri prorogata Concessione della A22.

Le nubi all’orizzonte, dimostrano che il futuro della viabilità del nostro territorio rimane molto incerto, numerose sono le variabili in campo e i risvolti legali, finanziari, economici e societari che impongono un urgente confronto aperto con la regione, confronto che l’associazione NOI lista civica di Novi di Modena, torna ribadire con preoccupazione e lo fa insieme a Carpi Futura Lista civica di Carpi e a Piu’ Mirandola lista civica di Mirandola.

L’Associazione Noi lista civica, nei prossimi giorni, distribuirà su tutto il territorio comunale di Novi di Modena un opuscolo informativo che alleghiamo per fare chiarezza sulla situazione e per far conoscere la propria proposta e promuovere un confronto con i cittadini al fine di sostenere lo sblocco di una situazione che dura da troppo tempo.