Concordia sulla Secchia, si sono accese le luminarie natalizie

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Si sono accese l’ultima domenica di novembre le luminarie natalizie nel centro di Concordia rinnovando la tradizione che vede questo momento dell’anno illuminato da luci che riempiono di colori le nostre vie e le nostre piazze. L’annuncio è arrivato dalla pagina ufficiale del Comune, che ha rilasciato una nota legata a queste festività così differenti:

Il Natale 2020 sarà un Natale “diverso” rispetto agli anni scorsi a causa della situazione emergenziale da Covid-19. Sarà un Natale vicino ai nostri familiari più intimi, ma non per questo dobbiamo perdere il senso della comunità: le luci accese sono un segno di speranza per il futuro

È stato un anno di grande sofferenza e disagio per tanti cittadini e, in particolare, per il mondo del commercio. Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di farsi carico interamente delle spese per l’installazione delle luminarie senza chiedere loro alcun contributo.

Vogliamo essere vicini alle persone che stanno affrontando tante difficoltà, ai concordiesi che sono ancora affetti da Covid e a quelli che hanno perso un famigliare. Le luci di Natale, sobrie ed eleganti, sono per tutti noi anche il simbolo della speranza per illuminare un periodo così buio.