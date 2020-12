Coronavirus, capire l’emergenza: festività natalizie “istruzioni per l’uso”

Coronavirus capire l’emergenza – Festività natalizie, “istruzioni per l’uso” – appuntamento martedì 22 dicembre alle ore 18



Come si muove il virus? Cosa sta cambiando a livello di contagi? Quali sono i consigli e le raccomandazioni in vista delle festività natalizie e delle inevitabili occasioni di incontro con famigliari e amici non conviventi?

Sono solo alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta nel nuovo appuntamento con Coronavirus Capire l’emergenza, martedì 22 dicembre. Il format a cura dell’Azienda Usl di Ferrara sarà trasmesso alle ore 18.00 sulle pagine Facebook dei Comuni capofila di distretto, Ferrara, Cento e Codigoro, dell’Azienda Usl e di FerraraFocus e FerraraFamiglie.

Ospiti della puntata il Professor Carlo Contini ordinario di Malattie Infettive Unife, Aldo de Togni, direttore UO Igiene Sanità Pubblica Ausl Ferrara, Marco Zavagli, direttore quotidiano online Estense.com e Alberto Lazzarini, giornalista de Il Resto del Carlino.

Il format

In questo momento di particolare tensione e difficoltà, il bisogno di una informazione chiara, puntuale e trasparente, sulla gestione dell’emergenza sanitaria a livello locale è fondamentale.

La cittadinanza riceve quotidianamente un flusso indistinto di notizie, spesso tra loro discordanti, che generano confusione e lasciano spazi aperti a dubbi, fake news, malcontenti.

L’appuntamento informativo settimanale (in tutto 10 puntate) consentirà all’Azienda Usl di Ferrara di spiegare ai cittadini l’andamento del contagio sul territorio, le criticità, i comportamenti da adottare e il perchè adottarli, le misure messe in campo a sostegno delle categorie più fragili, le azioni volte a garantire il proseguimento delle prestazioni sanitarie ordinarie.

La trasmissione, curata e condotta da Alexandra Boeru in collaborazione con Simonetta Beccari ( Uff. stampa Ausl FE) sarà realizzata dalla casa di produzione cine televisiva Pubbliteam Srl Ferrara.

Diffusione

Il format, della durata di 40minuti circa, verrà trasmesso, ogni martedì alle ore 18.00, in streaming sui seguenti canali social:

Facebook: Azienda Usl di Ferrara, Comune di Ferrara, Comune di Cento, Comune di Codigoro, Ferrara Focus, Ferrarafamiglie.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017