Coronavirus, due positivi in Comune a San Prospero, chiuso un ufficio

SAN PROSPERO – Si informa la cittadinanza che dal 4 dicembre e sino a nuova comunicazione l’ufficio tecnico del Comune di San Prospero rimane chiuso al pubblico a seguito di positività al Covid-19 che ha coinvolto due dipendenti.

In accordo con l’ufficio Igiene Pubblica di Modena, gli altri dipendenti dell’ufficio tecnico, sono stati messi in quarantena e sono in attesa di essere sottoposti allo screening dei tamponi .