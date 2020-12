Covid Modena, aumento tamponi positivi nelle scuole, Castaldini (Fi): “Giunta chiarisca”

Con un’interrogazione Valentina Castaldini (Forza Italia) chiede chiarimenti al governo regionale sull’aumento dei contagi nelle scuole del modenese.

In particolare, la consigliera vuole sapere le cause di questo aumento dei tamponi positivi al Covid tra la popolazione scolastica modenese, chiede poi un quadro aggiornato (la mappa dei contagi in provincia, con particolare riferimento ai focolai nelle diverse scuole).

“Dai dati comunicati dalla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare – spiega la consigliera – risultano infatti effettuati alla popolazione scolastica regionale 104.200 tamponi, 82.384 a studenti e 21.816 al personale scolastico: 5.655 risultati positivi, 4.789 tra gli studenti e 866 tra il personale”. La media regionale di tamponi positivi, specifica sullo stesso argomento Castaldini, “risulta quindi essere del 5,43 per cento: 5,81 per cento tra gli studenti e 4,90 per cento tra il personale scolastico”. Però, rimarca l’esponente di Forza Italia, “i dati forniti dall’Ausl di Modena descrivono una situazione molto differente, su 5.796 tamponi effettuati 4.517 riguarderebbero studenti e 1.279 il personale scolastico: 858 con positività, di cui 710 studenti e 148 del personale scolastico”. Quindi, sottolinea, “la percentuale media di tamponi positivi sulla popolazione scolastica afferente all’Ausl di Modena pare essere del 14,8 per cento, in particolare il 15,72 per cento degli studenti sottoposti a tampone sarebbe risultato positivo (senza i dati di Modena la media regionale di tamponi positivi scenderebbe di oltre mezzo punto percentuale)”.

