Danni per le esondazioni, BPER sostiene privati e imprese

BPER Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di privati e imprese che hanno subito pesanti danni a causa delle esondazioni dei giorni scorsi, che hanno avuto ripercussioni nella città di Modena e in vari centri limitrofi.

L’Istituto di credito, infatti, mette a disposizione finanziamenti a tasso agevolato.

Per i privati il massimale è di 20.000 euro, per le imprese di 100.000 euro. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%.

Tutte le richieste potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021.

“Con questo intervento – dichiara Ermanno Ruozzi, Responsabile della Direzione Regionale Emilia Centro di BPER Banca – l’Istituto vuole essere concretamente vicino alle famiglie e alle imprese colpite dalle conseguenze del maltempo. Il nostro obiettivo è sostenere il territorio, con l’auspicio che possa tornare il più rapidamente possibile a una situazione di normalità”.

