Discarica di Medolla, Palma Costi: “La Lega, oltre a sparare sentenze, ha proposte alternative e fattibili?”

MEDOLLA – Nota di palma Costi sulla discarica di Medolla:

‘È straordinario che la Lega e il collega consigliere Pelloni, si scaglino con toni roboanti contro il Partito Democratico e il Comune di Medolla, colpevoli, a loro dire, di occuparsi di rifiuti e sparando sentenze sull’operato della Regione. Peccato che ometta di dire che l‘impegno di Aimag e del comune di Medolla sia quello di creare le condizioni perché i rifiuti urbani siano smaltiti nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. Perché questo è il progetto della Azienda Multiutility dell’Area Nord e niente di più. Il territorio della Bassa modenese è organizzato in modo virtuoso e ha scelto di investire nel rispetto della sostenibilità ambientale, con fini non speculativi. Grazie alle scelte degli amministratori e alle politiche industriali dell’azienda partecipata Aimag, in questi anni, è stato possibile avviare in tutti i comuni un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che già oggi raggiunge e supera tutti gli obiettivi più virtuosi fissati a livello europeo. Ma come è altrettanto chiaro a tutti, non esiste la raccolta differenziata al 100%.

Se vogliamo perseguire e garantire il ciclo integrato dei rifiuti, come territorio che vuole l’autosufficienza, abbiamo la necessità di impianti di prossimità, per gestire i rifiuti una volta trattati. Questo è il motivo per il quale riteniamo necessario per la Bassa modenese il progetto di Aimag riguardo alla discarica di Medolla, accogliendo in questo modo rifiuti trattati e non pericolosi che devono necessariamente andare a smaltimento, provenienti dagli impianti di recupero di Aimag. Un progetto, quello della discarica di Medolla, che migliorerà l’impianto esistente, senza rischi ambientali o per la salute dei cittadini. Chiediamo pubblicamente proposte alternative e fattibili a chi contesta e, diffondendo in modo strumentale si oppone a una politica ambientale che, grazie agli investimenti dei Comuni e della loro azienda Aimag, vuole le esigenze del territorio al centro e quindi un’economia circolare che funziona: dai rifiuti organici e dalle biomasse prodotte si ricavano infatti compost, energia pulita utilizzata negli impianti di trattamento o immessa nella rete di teleriscaldamento e di energia elettrica.’