Discarica Medolla, progetto mutato molto poco dopo le osservazioni dei cittadini

E’ mutato molto poco, rispetto all’originale presentato da Aimag, il progetto di discarica per via Campana a Medolla. Il Comune ha dato il via libera dopo che si è chiuso il periodo di raccolta delle osservazioni dei cittadini. Ne sono arrivate una cinquantina, di cui solo una ventina propriamente centrate sul progetto dal punto di vista tecnico, a tutti è stata data risposta e sarà comunicata personalmente, ma di queste solo una è stata accolta.

Si tratta di quella che riguarda l’impatto estetico e ambientale della discarica, con la proposta di inserire una fascia alberata intorno al perimetro della struttura. “Saranno messe fasce alberate boscate attorno alla discarica, un intervento importante, a levante e ponente che circonderà il sedime del sito, circa 30 metri di alberatura“, illustra il sindaco di Medolla Alberto Calciolari. Che quel terreno potesse essere adibito a fascia boscata era già nelle prescrizioni del Psc, quindi non saranno necessarie nuove autorizzazioni. Sarà Aimag ad eseguirlo. Altro tema suggerito dai cittadini, quello della valorizzazione della frazione con la promozione di progetti di marketing su misura. L’impegno è accolto.

“Le osservazioni che sono arrivate non intaccano il progetto nel suo aspetto fondamentale, su cui Ausl e Arpa hanno espresso parere favorevole sull’impatto e la sicurezza della discarica”, commenta il sindaco. Ora la parola passa alla Regione, che nei normali termini di procedimento amministrativo dirà la sua. Praticamente impossibile che si opponga, visto il pronunciamento della Conferenza dei Servizi e dei Comuni.

La notizia della riapertura della discarica di via Campana aveva provocato diverse polemiche lo scorso anno. I toni a volte sono diventati molto accesi, e ci sono stati episodi che hanno lasciato il segno in Comune. Come quando, quest’estate, sui cancelli è comparso uno striscione col teschio crociato e la scritta “La discarica porta morte”, oppure quando girava voce che lì dentro ci seppellissero i cadaveri. Si tratta di considerazioni pesanti a cui non sono seguite osservazioni tecniche che le supportassero. “Ci aspettavamo che le accuse sarebbero state documentate – reclama Calciolari – ma ad esempio sul rischio tumori non è arrivata nessuna osservazione: con il diritto di critica ci devono essere l’assunzione di responsabilità. Si crea il sospetto e poi non si documenta, resta solo amarezza. Credo che il Comune abbia il dovere di assicurare il più possibile gli spazi di democrazia, di ascolto, di parola, che tutte le persone debbano avare risposta. Questa volta il confronto non sempre ha avuto toni giusti, ma andiamo oltre, riportando linearità a un percorso ad alta complessità tecnica e scientifica”

“Tra le osservazioni arrivate c’erano anche fogli bianchi con una firma sotto, firme provenienti da altre parti d’Italia, considerazioni-fotocopia della osservazione principale – osserva l’assessora all’ambiente Patrizia Sgarbi – la raccolta firme aveva un numero importante, il che ci ha resi ancora più responsabili e rispettosi del punto di vista dei cittadini”.

Poi la Sgarbi ripercorre i motivi per cui il Comune di Medolla non si è mai opposto al progetto, a differenza di quanto accade ad esempio a Finale dove il Comune si è speso per combattere la locale discarica. “I rifiuti sono ovunque, escono da ogni angolo delle nostre case e delle nostre imprese, li vediamo visibilmente nelle strade. E’ importante che un’amministrazione sappia come gestirli e sappia come metterli, nel modo migliore ambientale ed economico. Per questo abbiamo accolto la proposta di Aimag, una proposta che ha anche al fine di migliorare il sito di via Campana che per una parte è stata costruita secondo norme ambientali recenti, ma per un’altra parte, la più antica, non lo è.

Qui arriveranno 245 mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi che usciranno dall’impianto Carpi, materiale non differenziato che giunge dalle isole ecologiche di tutti i Comuni della Bassa seguiti da Aimag e che non può essere venduto. Invece che portarli negli inceneritori, vanno in discarica. In via Campana il posto c’è, e c’è anche la volontà di migliorare la situazione ambientale“.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017