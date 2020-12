Emersi 43 positivi Covid in una casa di riposo di Mirandola

Trovati 43 positivi Covid in una casa di riposo di Mirandola. Si tratta della residenza Cisa di via Dante Alighieri, dove sono emersi 33 contagi tra gli anziani ospiti e 10 contagi tra gli operatori. Tre di loro sono ricoverati in Terapia Intensiva.

Non è la struttura a dare la notizia, o il sindaco, come accaduto ad esempio nel caso di Soliera dove si sono contati l’altro giorno 27 positivi al Coronavirus, ma un quotidiano locale, che riporta la ricostruzione dei fatti di Stefano Paltrinieri, presidente Asp, l’Azienda servizi alla persona che nella Bassa modenese gestisce le Cra di Mirandola, San Felice, Finale Emilia: “Due settimane fa, è entrata in struttura una nuova ospite poiché il figlio è venuto a mancare in modo repentino, ma è stata subito messa in isolamento e sottoposta al tampone, che ha dato esito positivo. Il protocollo è molto rigido e viene eseguito alla lettera, ma purtroppo, nonostante le misure messe in atto scrupolosamente, il Covid ha fatto il suo ingresso”.

Durante lo scorso lockdown, si legge ancora sulla cronaca,“la Cra di Mirandola ha registrato il numero più basso di decessi (tre anziani stroncati dal virus) in relazione al numero di ospiti presenti (circa una novantina) e rispetto alle Cra di San Felice e Concordia con 15 anziani deceduti all’‘Augusto Modena’ e 8 a Villa Richeldi, quest’ultima in gestione alla Gulliver. Le strutture di Finale, Cavezzo, Ravarino si attestano, come già nella primavera scorsa, residenze ‘virtuose’ con zero contagiati”.

