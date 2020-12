Fermato dai Carabinieri per furto in un’abitazione di San Felice

CARPI – Nella giornata di lunedì 7 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno fermato un giovane del posto, originario della provincia di Napoli, pregiudicato, il quale a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di numerosissimi oggetti provento di alcuni furti e di una rapina commessi nei giorni scorsi nei comuni di Modena, San Felice sul Panaro e Carpi. Le attività sono state avviate poiché poco prima, su un noto sito di compravendita online, l’uomo aveva posto in vendita una costosissima balestra rubata qualche giorno prima in un’abitazione di San Felice sul Panaro.

I militari dunque si sono finti interessati all’acquisto, convenendo con l’uomo un appuntamento nei pressi di un supermercato della città. L’uomo si è puntualmente presentato nell’orario indicato e per i carabinieri non è stato difficile recuperare la rarissima arma. All’interno della autovettura è stata poi rinvenuta una carta di debito intestata ad una donna modenese, rapinatale ad inizio novembre, assieme ad alcuni grimaldelli.

Presso l’abitazione del malfattore, sono stati rinvenuti un personal computer provento di un furto commesso a San Felice sul Panaro la scorsa settimana in danno di un’associazione umanitaria e un mazzo di chiavi provento di un furto commesso sempre a San Felice sul Panaro ad inizio mese. L’uomo, che percepiva reddito di cittadinanza (la cui corresponsione è stata ora sospesa), dovrà riprendere di ricettazione, Possesso ingiustificato di chiavi alterate grimaldelli, possesso di carte di credito di lecita provenienza e porto d’armi oggetti atti ad offendere.

