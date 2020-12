Festival Virginia Reiter, sono aperte le iscrizioni agli atelier teatrali on line

L’Associazione Virginia Reiter riapre “virtualmente” le porte della sua Sala Prove e invita il pubblico a partecipare alla vita del teatro attraverso un programma di Atelier on line guidati da Hossein Taheri, organizzati da remoto nell’ambito delle iniziative del Festival Virginia Reiter (per info e iscrizioni: festivalvirginiareiter@gmail.com, 345 9625890).

Si tratta di un’esperienza scenica “diversa”, pensata per non perdere la voglia di cimentarsi nel grande “gioco” della vita e del teatro, ma per farlo nel rispetto delle restrizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso. Gli atelier teatrali on line sono aperti a tutti, curiosi e appassionati, studenti con o senza esperienza in teatro ed è relativo e saranno percorsi individuali, di allenamento e pratica guidati personalmente da Hossein Taheri su una piattaforma accessibile con l’obiettivo di accumulare storie, racconti, esperienze necessarie a costruire appena sarà possibile il mosaico scenico di “Caos d’amore”.

“Voler scrivere l’amore significa affrontare il guazzabuglio del linguaggio: quella zona confusionale in cui il linguaggio è insieme troppo e troppo poco, eccessivo e povero“: così scriveva Roland Barthes nel celebre saggio di semiologia sull’amore “Frammenti di un discorso amoroso”. A queste parole s’ispirano gli atelier on line in programma, così come anche alla “Conferenza degli uccelli”, del poeta persiano Farid al-Din Attar. Il lavoro partirà da queste suggestioni, già messe a fuoco nei laboratori in presenza dei mesi scorsi, proposte come materiale per far emergere dinamiche e tensioni amorose , elevando la geografia sentimentale di una piccola comunità di oggi alle vette impossibili della più grande passione umana.

Nella “Conferenza degli uccelli” di Attar la metafora è quella di un viaggio mistico di una comunità di uccelli che attraversa tutte le valli (o le esperienze) dell’amore per cercare Simôrgh, l’uccello fantastico che, con la sua saggezza, darà finalmente un senso a quella mancanza continua sottesa ad ogni atto d’amore. Ma alla fine del viaggio la comunità si ritroverà davanti al risultato del suo percorso, senza aver visto Simôrgh e senza aver trovato la risposta che cercava. L’unica certezza che resterà loro sarà la profonda metamorfosi dei loro miseri corpi e l’amore che li avrà inesorabilmente sopravanzati. Il dizionario arbitrario e frammentario di Barthes invece accompagnerà parallelamente nella decifrazione dell’atrofia sentimentale dell’uomo contemporaneo. Un oriente senza tempo incontra quindi, attraverso il viaggio della fantasia, un occidente inchiodato al suo tempo perduto.

Il calendario delle Masterclass on line organizzate dall’Associazione Virginia Reiter prevederà poi altri appuntamenti in date ancora in via di definizione dove, tra gli altri, saranno protagonisti anche Debora Zuin e Roberta Caronia.

Per ulteriori informazioni: festivalvirginiareiter@gmail.com

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017