Finale Emilia, la slitta di Babbo Natale in giro per la città

FINALE EMILIA – Paolo Saletti ha ringraziato dalla sua pagina Facebook il comitato Carnevale di Finale Emilia per il suo contributo al Natale:

Un ringraziamento speciale al comitato Carnevale di Finale Emilia che ha realizzato questa magnifica slitta di Babbo Natale, trainata dalla pedalata di Luca e Andrea, i quali distribuiscono caramelle e figurine per tutti. Una bellissima iniziativa, realizzata nel rispetto delle regolamentazioni anti covid, volta a far vivere momenti di gioia e spensieratezza a bambini e famiglie per tutte le domeniche pomeriggio del periodo natalizio.

Porgo un ringraziamento caloroso anche a tutte le attività commerciali del centro storico, aperte per l’occasione; mi raccomando, compriamo a Finale Emilia!!