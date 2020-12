Fuochi d’artificio e botti di Capodanno, le raccomandazioni dei Vigili del Fuoco

Con l’avvicinarsi delle festività di Capodanno i Vigili del Fuoco desiderano richiamare l’attenzione sui rischi di un uso indiscriminato dei fuochi d’artificio sottovalutandone la reale pericolosità.

Un piccolo decalogo di consigli per chi proprio non può fare a meno di tali svaghi.

1) mai sottovalutare la pericolosità di un artifizio. Anche un semplice giocattolo pirimotecnico, se usato in modo incauto, puo dar luogo a un incendio o ferire persone e animali

2) acquistare solo prodotti approvati (marchio CE) e da rivenditori autorizzati.

3)maneggiare e trasportare i prodotti pirotecnici con cautela.

4) seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso e sicurezza riportate sulle confezioni.

5) non far maneggiare i fuochi ai bambini.

6) accendere gli artifizi solo all’aperto avendo cura di non puntarli verso persone, animali e abitazioni.

7) proteggere gli occhi. Durante l’accensione potrebbero svilupparsi scintille o avvenire scoppi inattesi.

8) attenzione agli abiti. Molti tessuti sintetici come il pile sono facilmente incendiabili.

9) mai raccogliere o tentare di riaccendere un artifizio inesploso anche a distanza di tempo, potrebbe esplodere in modo anomalo.

10) NO ALLE ARMI sparare con armi da fuoco, oltre che un reato, può essere lesivo anche a decine o centinaia di metri si distanza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017