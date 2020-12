Gettone del consiglio comunale agli alluvionati di Nonantola anche da Formigine

Il Consiglio Comunale di Formigine devolverà il gettone della seduta di giovedì 17 dicembre alle popolazioni colpite dall’alluvione di dieci giorni FA. La proposta è partita dal capogruppo Lega Salvini Premier, Davide Romani, ed è stata accolta trasversalmente dai colleghi alla guida dei gruppi consiliari.

“È fondamentale – sostiene l’esponente del Carroccio – che le istituzioni per prime diano un segnale forte e tangibile della vicinanza e della solidarietà che si deve alle comunità in difficoltà, come quelle vicine di Nonantola e di Castelfranco che stanno subendo il pesante contraccolpo dell’alluvione abbattutasi in piena emergenza sanitaria. Ringrazio i capigruppo per avere aderito convintamente all’iniziativa, sottolineando che proprio come esponenti del mondo istituzionale dovremo anche adoperarci per comprendere fino in fondo motivi e responsabilità dell’accaduto. Vogliamo e dobbiamo evitare di dover nuovamente correre ai ripari e, per questo, il presupposto deve essere la chiarezza”.

Romani, in qualità di referente provinciale, insieme all’attivo direttivo modenese della Lega Salvini Premier, sta conducendo anche un raccolta di materiale e beni di prima necessità, che saranno consegnati sabato 19 dicembre. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 5342491.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017