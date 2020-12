I giocattoli danneggiati tornano a nuova vita a Mirandola grazie a La Zerla

I giocattoli danneggiati tornano a nuova vita a Mirandola grazie a La Zerla. “Rimettiamoli in gioco!”, è la nuova proposta della cooperativa. A Mirandola nasce una iniziativa per recuperare giochi danneggiati.

Anche per i giocattoli la vita non è sempre facile e così capita che materiali nuovi, ma danneggiati accidentalmente durante il loro trasporto o movimentazione, vengano poi destinati alla discarica. Così nasce “Rimettiamoli in gioco”, una iniziativa che vede la Cooperativa sociale “La Zerla” e un’azienda locale, a collaborare per dare nuova vita a questi articoli. I giochi provengono da resi che hanno subito danni da trasporto corrieri, schiacciamenti da movimentazioni, furti recuperati ma che presentano tutti i requisiti di sicurezza per essere rimessi in circolazione dopo essere stati selezionati.

Con l’aiuto di volontari i giochi verranno distribuiti nelle prossime settimane da Franciacorta, in centro storico la vigilia di Natale (salvo regole anti covid) e dal Comitato Pace, gratuitamente a famiglie colpite particolarmente dalla crisi. Una operazione che sintetizza il valore del riciclo e del riutilizzo con lo spirito della solidarietà sociale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017