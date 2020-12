Il 16 dicembre appuntamento con “Abitare l’Aperto”

Mercoledì 16 Dicembre 2020, prende il via Nel Verde – Costruire per abitare l’aperto, un percorso condiviso di ripensamento, valorizzazione e trasformazione del paesaggio verde nel Comune di Camposanto. Alle 18:30 si terrà un online talk in cui verranno presentati il progetto, le realtà coinvolte e le azioni previste da qui e fino all’estate 2021.

Sarà inoltre l’occasione per approfondire alcuni temi chiave del progetto: la cura dei luoghi, la progettazione partecipata e le possibilità di sviluppare percorsi educativi all’aperto: ospite di questo primo incontro sarà infatti il CEAS la Raganella che approfondirà alcuni aspetti dall’educazione nei luoghi aperti.

Curiosi di saperne di più? Non vi resta che partecipare!

:: Troverete tutte le informazioni utili sulla nostra pagina Facebook

:: Per collegarsi basta seguire questo link: https://meet.google.com/ebr- rbcz-uyn

:: Per ogni informazione aggiuntiva potete contattarci a khoralaboratory@gmail.com

Nel Verde è un progetto sviluppato nell’ambito del Bando 2020 “Giovani per il Territorio” promosso dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Ambientali della Regione Emilia-Romagna.