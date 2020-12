Il Concerto degli auguri di Natale del Coro di Unimore online dal 24 dicembre

“We are not alone” è il brano con il quale il Coro Unimore apre e chiude il consueto Concerto degli auguri di Natale che quest’anno, a causa della emergenza pandemica, sarà trasmesso in streaming attraverso i canali multimediali YouTube e facebook di Unimore dal 24 dicembre 2020. Un’anticipazione del brano è significativamente contenuta nell’ultimo numero del magazine di Ateneo FocusUnimore.

Il Coro e l’Orchestra di Unimore quest’anno faranno i loro auguri natalizi con un concerto di Natale a distanza.

L’emergenza pandemica ha modificato anche l’attività musicale del Coro di Unimore che da vent’anni con le sue voci ed i suoi strumenti fa riecheggiare le volte delle Chiese e dei monumenti storici non solo delle due città di Modena e Reggio Emilia, sedi dell’Ateneo emiliano, ma anche la Sala Nervi in Vaticano o le prestigiose sedi universitarie con le quali il Coro si è gemellato nel tempo.

Le limitazioni dettate dal Covid19 non hanno fermato l’attività del Coro che nel corso del 2020 ha continuato a trovarsi e a provare attraverso l’uso degli strumenti tecnologici e multimediali.

“La musica è un formidabile stimolo per la resilienza – afferma il Maestro del Coro di Unimore Antonella Coppi: lo abbiamo osservato nei mesi difficili del Lockdown, come atto liberatorio contro l’isolamento sociale che milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a fronteggiare per la diffusione del coronavirus. Anche il Coro Unimore ne ha fatto tesoro continuando con la sua attività, seppur a distanza, ogni lunedì sulle piattaforme meet e skype. Nei lunghi mesi primaverili e ancora in questi mesi autunnali il Coro e gli ensemble strumentali hanno continuato ad accogliere studenti, personale dell’Ateneo ed amatori all’ interno di occasioni guidate per fare musica insieme: voci e suoni, seppur con modalità diverse ed inconsuete, si sono diffuse e connesse ogni settimana, virtualmente, per condividere attraverso la polifonia corale i sentimenti più intimi e profondi di un’esistenza stravolta all’improvviso e mai vissuta prima. Per avvicinarsi, consolarsi, sperare in giorni migliori”.

E così dopo un lavoro svolto a distanza, ma che ha rafforzato ancor più l’identità del Coro di Unimore, eccone il frutto: sui canali social di Unimore, facebook e YouTube, dal 24 dicembre2020 si potrà ascoltare, vedere e rivedere il Concerto di Natale, realizzato attraverso kapwing video collage.

Quattro i brani proposti dal Maestro del Coro di Unimore, Antonella Coppi, che ha voluto sottolineare l’elemento caratterizzante di questo anno 2020: la solitudine e l’isolamento.

Attraverso il brano “We are not alone”, composto sia nel testo sia nella musica da Pepper Choplin, il Coro ricorda che non si è mai soli e con le sue voci cerca di riempiere il vuoto e la solitudine che si vive in questo tempo sospeso.

Un’anticipazione è contenuta nel nuovo fascicolo del Magazine di Ateneo FocusUnimore ed è stata scelta proprio come messaggio augurale che l’Università di Modena e Reggio Emilia quest’anno ha voluto condividere: http://www.focus.unimore.it/we-are-not-alone-auguri-dal-coro-e-dallorchestra-di-ateneo/

Il momento musicale includerà inoltre “I can`t help falling in love”, da sempre uno dei brani ai quali il coro è più legato, e quelli di carattere Natalizio, “Amazing Grace” e “Angels Divene” melodie gospel riarrangiate per l`occasione.

