Imprendocoop, il 10 dicembre presentazione idee d’impresa

Si conclude giovedì 10 dicembre, con il “pitch coop” (il lancio delle idee d’impresa) la prima parte della settima edizione di Imprendocoop, il progetto ideato da Confcooperative Modena per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità.

Sono una quindicina i progetti d’impresa che stanno prendendo parte a Imprendocoop e che si presentano a distanza a partire dalle 17.

Nelle settimane scorse gli aspiranti imprenditori cooperativi hanno frequentato laboratori e seminari tecnici. Dal 13 gennaio sarà insegnato loro come si costituisce una cooperativa e quali sono i suoi organi, come si effettua un’analisi di mercato, come si realizzano la pianificazione economico-finanziaria e il business plan.

Al termine avverrà la selezione di tre progetti d’impresa che saranno premiati con 14 mila, 8 mila e 6.500 euro. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione di un’impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.

Ricordiamo che la settima edizione di Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese) e Confcooperative Emilia-Romagna. Il progetto è sostenuto da Fondo Sviluppo (ente per la promozione e finanziamento di nuove imprese e iniziative di sviluppo della cooperazione), Emil Banca e Camera di commercio di Modena. Inoltre è patrocinato da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio Emilia, Laboratorio Aperto di Modena (Fondazione Giacomo Brodolini) e Fondazione Democenter-Sipe di Modena.

