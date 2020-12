Insieme per San Felice: “Per colpa dei ritardi saltano le decisioni più importanti della variazione di bilancio”

“Saltano le decisioni più importanti del bilancio per i ritardi delle decisioni amministrative”. Lo denuncia Insieme per San Felice, la compagine di centrosinistra che è all’opposizione in Consiglio comunale a San Felice sul Panaro.

Si legge in una nota:

Abbiamo appreso una notizia che non avremmo mai voluto darvi.

Una cospicua parte delle opere finanziate attraverso l’ultima variazione di bilancio per più di 1,3 milioni di €, votata lo scorso 30 novembre in Consiglio Comunale, salterà nelle sue decisioni più importanti. Si, avete capito bene. Il ritardo delle decisioni amministrative ed il cambio improvviso delle priorità politiche hanno messo in difficoltà gli uffici.

Sono così certi ulteriori ritardi e perdite di tempo. Gli interventi allo Stadio Comunale e l’acquisto degli arredi della Polisportiva slitteranno ancora di parecchi mesi.

E’una responsabilità esclusivamente politica e molto grave che ha portato a questi errori, frutto della totale mancanza di programmazione nelle scelte di questa amministrazione e dell’improvvisazione della giunta Goldoni nel governare questo paese.

Caos nelle decisioni politiche di cui la giunta Goldoni si deve assumere le responsabilità,

le quali non si possono certo scaricare sui dipendenti che in questi anni hanno dimostrato professionalità e serietà.

Un’improvvisazione resa ancor più evidente dalla scelta di convocare il Consiglio Comunale per votare una variazione di bilancio così consistente il 30 novembre, ultimo giorno utile, salvo poi non avere più tempo per porvi rimedio qualora fosse stato necessario farlo, come in questo caso. Un attendismo ingiustificabile, se si pensa che al bando dell’Istituto del Credito Sportivo (ICS) si poteva aderire già da metà maggio.

Ci sentiamo quindi di chiedere di velocizzare il più possibile l’approvazione del bilancio di previsione, finanziando con priorità l’acquisto degli arredi della Polisportiva, per un importo pari a 200mila €, così da rendere questa struttura fruibile il prima possibile essendo il cantiere praticamente completato. I soldi a disposizione c’erano già più di un anno fa, quando facemmo per la prima volta questa proposta, e c’erano questa primavera e questa estate, quando abbiamo rinnovato questo suggerimento venendo spesso derisi e liquidati in maniera arrogante con frasi tipo “Ci pensiamo noi” oppure “Ci chiedete di fare cose che stiamo già facendo”.

Infine un appello al consigliere delegato allo sport Pianesani e all’assessore al bilancio Cirelli. Quando racconterete ai nostri concittadini il perchè dei gravi ritardi relativi a questi interventi, ricordatevi che non si amministra un Comune navigando a vista, ma discutendo, programmando e mettendo in fila le vostre priorità.

Priorità che, ad oggi e dopo quasi due anni di mandato, non sono ancora chiare a nessuno.

Gruppo Consiliare Insieme per San Felice