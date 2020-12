Medolla, il Centro Culturale comunale si è rifatto il look

MEDOLLA – Il Centro culturale di Medolla ha partecipato al bando per il riparto del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2020, con cui il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) ha destinato contributi alle biblioteche per effettuare acquisti presso le librerie locali e sostenere così la filiera del libro. La Biblioteca di Medolla ha ottenuto 10mila euro a fondo perduto, utilizzati per i seguenti progetti: acquisto di materiale librario e creazione della nuova sezione di fumetti per ragazzi, acquisto di materiale librario di saggistica per ragazzi, a fronte dello scarto dei libri deteriorati e obsoleti per lo svecchiamento delle raccolte, acquisto di guide turistiche sia per adulti che per bambini e ragazzi aggiornate al fine del rinnovo della sezione, acquisto di saggistica aggiornata per adulti e acquisto di novità librarie per adulti e ragazzi. In queste settimane di chiusura al pubblico il personale ha provveduto a catalogare i nuovi arrivi, sistemando gli scaffali e creando nuove sezioni. Inoltre si sta organizzando la ritinteggiatura dei locali e il rinnovo di alcuni arredi, grazie all’accesso a un altro contributo, quello del bando regionale Piano bibliotecario 2020. Gli istituti culturali sono ancora chiusi, come confermato dall’ultimo Dpcm del 3 dicembre, ma rimangono attivi e confermati i servizi di prestito su appuntamento, con ritiro in biblioteca e consegna a domicilio per persone in difficoltà.

Si ricorda infine che inviando una mail a biblioteca@comune.medolla.mo.it è possibile richiedere le credenziali per l’accreditamento al servizio di prestito digitale gratuito sul portale regionale Emilib.it.

Per informazioni, prenotazioni e accreditamento:

biblioteca@comune.medolla.mo.it

Tel. 0535 53850

