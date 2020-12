Medolla, “Vivimedolla!” a proposito della discarica di Medolla

MEDOLLA – Nota stampa della lista “Vivimedolla!” (gruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Medolla) relativo alle notizie uscite sulla discarica di Medolla:

La risposta del gruppo consiliare della Lega e delle consigliere Zavatti e Cavana uscita sulla stampa è fatta della stessa materia di cui sono fatte molte delle loro osservazioni presentate alla Conferenza dei Servizi contro il progetto riguardante la discarica di via Campana: il nulla. Fortunatamente, da quel che possiamo constatare, non tutti i cittadini hanno gli stessi toni aggressivi, in particolare i residenti nell’area interessata, convocati in Comune per le comunicazioni in merito alle osservazioni da loro presentate: tanti cittadini riconoscono le garanzie offerte dagli organismi di controllo, in particolare Ausl e Arpae, in merito a salute e ambiente, preoccupandosi solo degli inevitabili disagi, che il Comune ha garantito più volte di impegnarsi a voler minimizzare, anche controllando l’operato di Aimag, invito a cui noi ci uniamo convinti. Zavatti e Cavana continuano invece nella loro opera di delegittimazione, senza portare accuse concrete, ma solo lanciando sospetti e accuse gravissime, ovviamente non documentate, probabilmente per evitare le responsabilità dei non risultati raggiunti con un comitato a cui hanno dato da subito una valenza politica, tra consulenti di cui in alcuni si sono perse le tracce e proclami che non hanno avuto alcun riscontro nel momento decisivo, l’unico che conta in un iter amministrativo così delicato: quello di portare documenti, fatti concreti. Il Comune in termini di coinvolgimento ha fatto quello che doveva, e loro lo sanno benissimo. Inneggiano alla trasparenza, quando sono le prime a intorbidire le acque, in particolare Zavatti: come mai sulla sua pagina Facebok vengono cancellati post non allineati col suo pensiero, che pongono educatamente semplici domande? Zavatti inneggia a concetti di trasparenza e rispetto: belle parole, ma bisogna ricordarsi di metterle in pratica.