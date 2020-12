Mercoledì 9 dicembre dipendenti in sciopero nelle scuole

Mercoledì 9 dicembre dipendenti in sciopero nelle scuole della Bassa. Ai genitori è stato comunicato che dopo il ponte che le scuole prendono il 7 dicembre e dopo la festività dell’8 dicembre, i bambini rischiano di non tornare a scuola il 9 dicembre perchè i sindacati Fp Cisl, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata o per il turno di lavoro.

A rischio non sono le lezioni (le maestre hanno un contratto diverso), ma sono i servizi di pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico gestito dai lavoratori Ucman e comunali, così come tutti i servizi di asilo nido 0-3 anni.

