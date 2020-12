“Mettiamo Radici per il Futuro”, tante piante del cuore di Medolla

MEDOLLA – Procedura per la messa a dimora, da parte dei cittadini, di piante provenienti dal progetto regionale “Mettiamo Radici per il Futuro” nell’area pubblica predisposta nel cuore di Medolla:

– L’area pubblica deputata alla piantumazione di alberi e arbusti nell’ambito del progetto regionale “Quattro milioni e mezzo di nuovi alberi” è uno spazio verde incastonato tra le vie Genova e Aosta, situato in prossimità dell’ex casetta del gas di Aimag. Il nuovo parco verde è raggiungibile da entrambe le vie.

– La scelta delle essenze deve essere concordata con un vivaio accreditato al progetto regionale, possibilmente il più vicino (per l’elenco dei vivai accreditati consultare il sito della Regione al seguente link https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/…/aziende… ).

– Dopo aver compilato, con l’aiuto del vivaista, i documenti necessari al ritiro, si potranno prelevare le piante scelte. Successivamente occorrerà rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (al Geom. Marco Tartarini al numero telefonico 053553844 o e-mail: marco.tartarini@comune.medolla.mo.it) per concordare il momento più opportuno per un sopralluogo e la zona in cui piantumare le piante.