Mirandola, Forte: “Il bilancio sarà approvato nei tempi prestabili. Le polemiche sterili ledono all’interesse dei cittadini”

MIRANDOLA – “La mancata approvazione del Bilancio del Comune di Mirandola, al 31 dicembre 2020 non dipende dalla cosiddetta “Mirandolaexit”, ma da fattori del tutto esterni, ed imprevedibili. Compresa, e non da ultimo, una pandemia in atto che obbliga ad un esercizio amministrativo in perenne emergenza. Stupisce che certe osservazioni o accuse arrivino da chi, almeno nella teoria, non dovrebbe essere a digiuno di pratiche amministrative e che ha visto questa situazione verificarsi sotto la sua guida in Unione tutti gli anni dal 2013 al 2020 e a Mirandola dal 2012 al 2014 e nel 2016. Ma vogliamo rassicurare che nei tempi prestabiliti dalla legge, il bilancio verrà redatto e sarà presentato. Abbiamo a cuore l’interesse dell’intera comunità e lo sviluppo del territorio.” È questo il commento dell’Assessore al Bilancio del Comune di Mirandola, Giuseppe Forte, di fronte alle affermazioni non veritiere, pervenute dall’opposizione, bensì solo protese a criticare sterilmente l’operato della Giunta in merito alla mancata presentazione del bilancio di previsione 2021.

“La situazione venuta a crearsi non è riconducibile alla scelta (votata democraticamente, mi preme sottolineare) dell’uscita di Mirandola dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, bensì ad una serie di cause, tra cui non ultima le dimissioni del Ragioniere dipendente dell’UCMAN, assegnato al Comune di Mirandola, che ha determinato la vacanza del posto per sei mesi. In concomitanza alle dimissioni, l’Unione ha bandito il concorso per la sostituzione con personale a tempo indeterminato, concorso che però non ha prodotto alcun vincitore. In tale situazione è opportuno sottolineare anche le complessità amministrative derivanti dalla pandemia in corso, per le quali non è stato possibile approvare il bilancio, né dell’Unione – per cui approvazione non avviene mai prima del febbraio dell’anno successivo – né del Comune di Mirandola entro il 31 dicembre 2020. Bilanci che saranno comunque approvati entro i termini di legge, che proprio a causa Covid sono stati prorogati. Si evidenzia inoltre che, il Bilancio del Comune viene predisposto, raccolte le proposte di tutti gli uffici comunali, dai Servizi Programmazione, Ragioneria e Personale, trasferiti in Unione nel 2018. E il personale impiegato in tali attività è lo stesso che redige anche il Bilancio dell’Unione, ovvero si occupa dei due Enti con maggiore capacità e complessità economica”, conclude l’Assessore Forte.

