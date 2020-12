Mirandola, Ganzerli: “Aiutare il tessuto economico del territorio”

Il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli chiede alla Giunta leghista, evidentemente troppo impegnata a risolvere le beghe provocate da Mirandolexit, di adottare misure concrete a sostegno del tessuto di piccole e medie imprese del territorio. Ecco la sua nota:

“Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare per avere una risposta concreta dalla Giunta leghista sull’economia delle piccole e medie imprese a Mirandola? La maggioranza probabilmente è troppo impegnata a risolvere le beghe provocate dalla scellerata “Mirandolaexit” mentre il commercio e l’artigianato hanno la necessità di risposte urgenti che incidano in maniera trasversale su tutta l’area dei servizi di mercato, per far fronte ad un’emergenza che da sanitaria è divenuta anche emergenza socio-economica. Il bilancio del Comune è alle porte, non ci sono in vista sue variazioni o bandi per l’imprenditoria: l’unica azione “politica” della Lega è stata quella di bocciare una mozione, che la minoranza in Consiglio ha votato compatta, che poneva più attenzione alle piccole imprese del commercio di prossimità e di vicinato, patrimonio economico e professionale che va salvaguardato. Ma sembra che il sindaco di Mirandola abbia altri pensieri mentre nel resto della provincia moltissimi Comuni hanno già messo in campo tutti gli strumenti per aiutare il tessuto economico del territorio. E’ un ritardo inaccettabile”.