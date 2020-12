Mirandola, Ganzerli: “Volontariato, la Giunta predica bene e razzola male”

MIRANDOLA – Sindaco astenuto, Lega contraria, Fratelli d’Italia a favore: il centrodestra di Mirandola è andato in ordine sparso nel voto sulla mozione, peraltro respinta, presentata dal Gruppo consiliare Pd a favore del volontariato. Il commento del capogruppo Pd Roberto Ganzerli:

“Esprimiamo forte preoccupazione per il respingimento della mozione proposta dal Gruppo Pd in Consiglio comunale a favore del volontariato a Mirandola perché avviene con una modalità francamente incomprensibile. Nel dibattito, a seguito della presentazione, tutti d’accordo nel porre attenzione, in un momento così delicato, al volontariato, che è uno degli architravi su cui si regge gran parte della società mirandolese. Poi, al momento della votazione, la maggioranza si spacca con il voto a favore di Fratelli d’Italia e l’astensione addirittura del sindaco. Mentre la Lega, a questo punto crediamo solo per ideologia, vota contro e boccia la mozione. Una ideologia che non risolve l’emergenza Covid in cui sono intrappolate, da troppo tempo, decine e decine di associazioni che nonostante le immense difficoltà organizzative ed economiche non si sono mai fermate, prestando sempre il loro indispensabile servizio socio – sportivo – culturale alla città. Ma ancora per quanto? Servono interventi straordinari di sostegno economico e organizzativo: se Mirandola perde il volontariato rischia di perdere servizi e opportunità che nessuno potrà più garantire”.