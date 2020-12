Mirandola, Medtronic acquista gli edifici dello stabilimento di BellCo

MIRANDOLA – Medtronic ha completato l’acquisto degli edifici dello stabilimento BellCo di Mirandola, il sito che produce a livello globale, per l’unità Operativa Renal Care Solution di Medtronic, i prodotti destinati al supporto della funzionalità renale.

Un ulteriore passo, a conferma degli investimenti pari a oltre 38 milioni di dollari, che Medtronic ha effettuato, negli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo, Manufacturing e personale per il sito di BellCo, nel distretto di Mirandola, il secondo per importanza al mondo dopo la Bay Area.

Dopo l’acquisizione di BellCo, nel 2016, Medtronic aveva ereditato dalla precedente proprietà un contratto di affitto per il sito produttivo.

Coerentemente con gli investimenti degli ultimi anni, atti a sostenere la crescita e lo sviluppo delle soluzioni per la dialisi, Medtronic ha puntato sulla centralità di BellCo, investendo sul territorio, con l’acquisto della piena proprietà degli edifici che ospitano il sito produttivo.

“Un’altra dimostrazione – spiega Luca Bernardi, direttore dello stabilimento di BellCo – dell’impegno di Medtronic, in questo anno difficile, nel corso del quale il sito produttivo di BellCo, grazie ai suoi 600 dipendenti, ha aumentato la capacità produttiva del 60%, lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per andare incontro alle esigenze della pandemia, dove la dialisi assume un ruolo fondamentale nella gestione delle complicanze dei pazienti affetti dal virus, come la sepsi”.

