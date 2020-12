Da Mirandola la raccolta fondi “Un’ambulanza per la comunità”, un’ambulanza per tutti

Raccolta fondi “Un’ambulanza per la comunità”, un’ambulanza per tutti, proposta dalla Croce Blu di Mirandola. Di cosa si tratta?

Una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una nuova ambulanza da impiegare per il servizio di emergenza-urgenza che svolgiamo sul territorio su attivazione della Centrale Operativa del 118 “Emilia Est”, per i trasporti “covid” e per i servizi di assistenza a manifestazioni.

Perché?

L’attuale ambulanza utilizzata per questi servizi ha subito un’importante usura e deterioramento a seguito del suo utilizzo durante questi mesi di emergenza sanitaria per il coronavirus​​; inoltre il regime di accreditamento della Regione Emilia Romagna ci impone che i mezzi che svolgono servizio in convenzione con le ASL non possano avere più di 7 anni di vita (o 300.000 km).

In conseguenza di tali aspetti, ci vediamo necessariamente obbligati a dover sostituire un’ambulanza in quanto non rispetta più questi parametri e presto non sarà più idonea ai servizi da svolgere.

Come è possibile contribuire?

Per sostenere il costo per l’acquisto del nuovo mezzo che sarà di euro 90.000 circa, ci appelliamo alla solidarietà della comunità locale, singoli cittadini e Aziende, che potranno sostenere attraverso donazioni di qualsiasi importo la raccolta fondi.

Anche il contributo del 5×1000 percepito in corso d’anno verrà destinato a tale progetto.

Le donazioni possono essere fatte tramite:

– Bonifico Bancario IT54L0538766850000003200555 causale “UN’AMBULANZA PER LA COMUNITA” beneficiario Croce Blu Mirandola Odv ( se occorre ricevuta si prega inviare mail con i propri dati e copia del bonifico a info@croceblumirandola.it)

-la piattaforma GOFOUNDME gofund.me/10c20005



NON EFFETTUEREMO ALCUNA RACCOLTA FONDI PORTA A PORTA!



SONO SUFFICIENTI POCHI EURO PER CONTRIBUIRE AL FINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DELL’AMBULANZA.

OGNI DONAZIONE RAPPRESENTA UN GESTO IMPORTANTE E DI VALORE CHE, SOMMATA ALLE TANTE, SI CONCRETIZZA IN AZIONI DI AIUTO PREZIOSE PER CERCARE DI ASSICURARE IL GIUSTO AIUTO A TUTTA LA COMUNITA’, NESSUNO ESCLUSO.

Chi può contribuire?

Ci rivolgiamo a tutti i cittadini, imprenditori e chiunque ogni giorno ci vede con quella divisa arancione durante lo svolgimento dei servizi. In un territorio vasto e con una sanità che muta, è necessario avere a disposizione delle AMBULANZE sicure ed attrezzate.

Aiutaci ad aiutare … è da sempre il nostro slogan, e oggi in un contesto difficile ma durante il quale non ci siamo mai fermati, lo acclamiamo a gran voce.

GRAZIE DI CUORE DA PARTE DI TUTTI I VOLONTARI !

(campagna di RACCOLTA FONDI avviata il 24novembre 2020 e che terminerà il 31gennaio2021)

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI MIRANDOLA ODV

Via Posta Vecchia 55

41037 Mirandola MO

Codice Fiscale 91002330362

Email pec: croceblumirandola@pec.copass.it

Iban: IT 48 H 05387 66850 000000002091 BPER BANCA SPA SEDE DI MIRANDOLA (MO)

