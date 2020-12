Mirandola, semaforo non funzionante tra viale Gramsci e via Bruino

MIRANDOLA – L’impianto semaforico dell’intersezione viale Gramsci – via Bruino non è funzionante.

Questa mattina sono intervenuti i tecnici della manutenzione ma non è stato possibile eseguire la riparazione completa, pertanto hanno riattivato solo il lampeggiante.

