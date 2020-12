Mirandola, un premio da Cna per l’azienda Webaze

CNA Giovani Imprenditori Modena ha consegnato i 𝘽𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨, riconoscimenti andati ad imprese individuate sulla base di precisi parametri.

Ad ottenere il prestigioso riconoscimento per la sezione Under 30, è stata Webaze – Web & Media Factory , a𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶 𝗼𝗻𝗲 fondata da ragazzi con meno di trent’anni Mirandola nel 2015, che quest’anno si è unita a “Studio Gi – Fotografia Professionale” dello storico fotografo industriale Giancarlo Polacchini (sempre di Mirandola).

L’agenzia fornisce servizi legati alla comunicazione d’impresa sul web. In particolare, Webaze si occupa di Storytelling: l’arte di Narrare le Aziende raccontando la loro storia. “Crediamo fortemente nella forza del Marketing Emozionale: non siamo un’agenzia web standard che mira a ottimizzare il 2/3% dei clic, ma puntiamo forte sui contenuti visivi: foto e video in grado di suscitare emozioni.” spiega Lorenzo Guerzoni, socio fondatore. Il concetto di Storytelling sarà approfondito nel prossimo Webinar organizzato da Webaze, che si terrà il 18 febbraio 2021 sul sito www.webaze.biz/webinar, rivolto a tutti gli imprenditori che vogliono promuoversi raccontando la propria storia e alle agenzie di comunicazione che sono interessate a creare una partnership con il gruppo Webaze.

Nella foto da sinistra: Lapo Secciani presidente giovani imprenditori CNA Modena, Lorenzo Guerzoni e Mirko Neri di Webaze, Federica Botti direttrice CNA San Felice e Claudio Medicini presidente di CNA associazione territoriale Modena

