Mirandola, visita del sindaco Greco presso l’azienda biomedicale Livanova

MIRANDOLA – “Il biomedicale, anche in un momento non facile come quello attuale, riesce ad offrire quella luce e quella speranza in grado di consentire a Mirandola e ad un intero territorio, di intravedere nuovi stimoli di crescita concreta.” Queste le parole con cui nei giorni scorsi il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, ha voluto salutare presso l’azienda LivaNova, l’inaugurazione del “Nuovo impianto di ventilazione, magazzino prodotto finito”.

Con il primo cittadino erano presenti, oltre ai dirigenti dell’importante realtà produttiva LivaNova, Marco Dolci Senior Vice President Operation e R&D e Luca Scalmana Operations Director Mirandola Plant, anche il Parlamentare mirandolese On. Guglielmo Golinelli, l’Assessore alle Politiche economiche del Comune di Mirandola Giuseppe Forte, l’Assessore all’Innovazione del Comune di mirandola, Marina Marchi.

