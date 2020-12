Mirandolexit, Paolo Negro: “Bassa, non è tempo di ultimatum”

Saggezza vorrebbe ridarci tempo, da dedicare prioritariamente a curare le priorità dei cittadini, oltre che a progettare in ogni aspetto come minimizzare i danni di questa scelta dissennata di rottura. Per poi dar vita ad un’Unione possibile, senza Mirandola, ex capodistretto.

Saggezza vorrebbe dedicare questo tempo non ad assurdi ultimatum ma, per esempio, anche a quali progetti questo territorio, che esprime il secondo Distretto Biomedicale al mondo, dovrebbe avere l’ambizione di candidare sul nuovo grande programma europeo per la ripartenza, il “Next Generation EU”. Per darci una traiettoria di sviluppo, come è nelle nostre possibilità. Opportunità che non stanno ad aspettare la Bassa.