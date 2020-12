Nel fossato della ciclabile tra Finale e San Felice niente acqua, solo birre (vuote)

La Bassa e i rifiuti, un rapporto difficile. Arriva la segnalazione di un cittadino che invia anche una fotografia esplicativa di quello che ha trovato durante una passeggiata:

La maleducazione non ha fine. Questa foto di bottiglie di birra l’ho scattata in un fossato sul percorso della ciclabile (ex ferrovia) che parte da Finale Emilia e arriva a San Felice sul Panaro. Faccio presente che ne ho contate un ventina, ma chissà nel tempo quante se ne aggiungeranno.