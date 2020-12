Novi di Modena, ampliamento orari e giornate di apertura acconciatori, estetisti, tatuatori e affini

NOVI DI MODENA – Con ordinanza sindacale n.271 del 04/12/2020, il Sindaco ha disposto la proroga dell’ordinanza sindacale n°138 del 20/05/2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da covid-19 – ampliamento degli orari e delle giornate di apertura per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e affini operanti nel comune di Novi di Modena.” fino al termine dello stato di emergenza sancito dal Governo, al fine di consentire la ripresa a pieno regime delle attività.

In particolare per i singoli operatori è consentito:

– aprire nella fascia oraria 7:00 – 22:00, con margine di tolleranza di 30 minuti sull’orario di chiusura limite, a saracinesca abbassata, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;

– definire liberamente l’orario di apertura nella fascia oraria di cui al punto 1, con possibilità di prevedere intervalli di chiusura intermedia od orario continuato e orari differenziati per giorni della settimana, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dei CCNL per il personale dipendente;

– l’ampliamento facoltativo delle giornate di lavoro dal lunedì alla domenica;

L’orario adottato deve essere esposto in modo ben visibile dall’esterno, con l’indicazione dei recapiti per effettuare le prenotazioni.

