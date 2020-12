Novi di Modena, gli auguri del sindaco Diacci al centenario Gino

Venerdì 27 novembre Enrico Diacci ha pubblicato i suoi auguri a Gino, che ha compiuto 101 anni:

Con nostalgia pubblico le foto scattate l’anno scorso quando l’avevo incontrato, con don Ivano e il presidente del Consiglio Comunale Claudio Tioli, per portargli gli auguri di tutta la nostra comunità.

Quest’anno, purtroppo, mi sono dovuto limitare ad un biglietto d’auguri, fatto recapitare tramite i suoi famigliari che lo amano e lo custodiscono in questo momento così complicato.

Gino, mi auguro che tu possa nuovamente uscire per fare due chiacchere con tutti quei cittadini che solitamente ti fermano per un saluto, per poter nuovamente infondere a tutti noi, con la leggerezza che ti ha sempre contaddistinto, l’amore, la gioia e la speranza della vita. E in questo periodo ce ne sarebbe veramente bisogno!

Buon compleanno, Gino!!! E grazie.