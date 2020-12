Nuova Didactica celebra vent’anni di attività riflettendo su “Geopolitica e Imprese”

Nuova Didactica, Scuola di Management di Confindustria Emilia, per celebrare i suoi 20 anni di attività organizza, giovedì 3 dicembre alle ore 17, un webinar sul tema “Geopolitica & Imprese Comprendere per competere“; obiettivo dell’iniziativa proporre una riflessione per aiutare le aziende a comprendere il tempo presente e la relazione che intercorre tra “Geopolitica e imprese”.

Durante l’incontro online si analizzerà come la pandemia sta modificando gli equilibri mondiali e la ricaduta che questo potrà avere sul business delle imprese del nostro Paese e, in particolare, del nostro territorio.

“Questa iniziativa” sottolinea Emanuela Pezzi, Direttore di Nuova Didactica, “è l’occasione non tanto per fare bilanci o per celebrare quanto ha fatto Nuova Didactica, in questi venti anni, per il territorio locale, quanto piuttosto è una preziosa opportunità per riflettere sul ruolo che la formazione avrà in futuro. Visto anche il momento storico che stiamo vivendo, ci stiamo interrogando su come si evolverà l’attività formativa per le imprese e per i giovani e su quali saranno i nuovi contenuti, le metodologie e gli obiettivi futuri da raggiungere; una riflessione indispensabile per capire come riuscire a rispondere in modo concreto e efficace ai bisogni formativi in continuo cambiamento e evoluzione”.

Ad aprire l’evento, alle ore 17.00, saranno i saluti di Alberto Bortoli, Presidente di Nuova Didactica e Amministratore Delegato di Fresenius HemoCare Italia.

A seguire prenderà la parola Lucio Caracciolo, Direttore e fondatore di Limes e Valter Caiumi, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro.

Emanuela Pezzi, Direttore di Nuova Didactica, concluderà l’incontro.

Franco Mosconi, professore ordinario di Economia presso l’Università di Parma, modererà gli interventi.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo eventi@nuovadidactica.it Posti limitati.

Per informazioni è possibile contattare Sara Seghedoni al numero 329/5799352

