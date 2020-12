Ortofrutta, progetto europeo di Apo Conerpo: al via “In&Out” per valorizzare la filiera delle OP

Promuovere frutta e verdura coltivate da un’agricoltura consapevole, nel rispetto dell’ambiente, mettendo in pratica principi di economia circolare, che garantiscano sicurezza per il consumatore, piena tracciabilità e offrano la massima qualità sia dal punto di vista organolettico che per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali: sono questi i capisaldi di In&Out, il nuovo progetto europeo di Apo Conerpo, la principale Organizzazione di Produttori (OP) europea, finanziato con il contributo dell’UE con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, la qualità e la salubrità delle filiere ortofrutticole nazionali e comunitarie riunite nelle OP, strumento di valorizzazione e sostegno per decine di migliaia di produttori agricoli.

“Dopo la positiva esperienza vissuta con Fruit24, il precedente progetto triennale europeo finalizzato a favorire l’aumento dei consumi interni di frutta e verdura – commenta Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo -, In&Out rappresenta un ulteriore passo in avanti e un salto di qualità. Questa nuova campagna di comunicazione, infatti, si focalizza sulle caratteristiche distintive dei prodotti dei nostri soci: sostenibilità, ambientale certo, ma anche etica, sociale ed economica, rispetto dell’ambiente in cui i nostri produttori agricoli operano quotidianamente, sicurezza dei processi produttivi, tracciabilità, applicazione dei principi dell’economia circolare, risparmio delle risorse naturali, valorizzazione del territorio e della stagionalità, sostegno al reddito delle aziende agricole. Come recita il claim della campagna, In&Out racconterà ai consumatori il gusto della qualità della frutta e verdura europea, aiutando a scoprire la filiera che c’è dietro a una pesca, una pera o una mela”.

Punto focale del progetto sarà, naturalmente, la filiera di Apo Conerpo: “Come Organizzazione di Produttori – prosegue Vernocchi – rappresentiamo 51 cooperative, oltre 6.000 aziende agricole e 30.000 ettari coltivati: Apo Conerpo è un fiore all’occhiello per il sistema agroalimentare italiano e un modello per le OP europee. La sostenibilità è nel nostro DNA: i nostri soci operano, da tempo, rispondendo a requisiti che vanno oltre la soglia minima fissata dalle istituzioni e mettono in campo misure, attività e controlli ancora più stringenti, fissando standard qualitativi ancora più elevati. Come OP possiamo dire di operare già nella direzione indicata dagli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030”.

Il progetto In&Out in sintesi

Obiettivo principale di In&Out sarà quello di intercettare e comunicare i plus delle filiere ortofrutticole europee e nazionali rappresentate dalle Organizzazioni di Produttori (OP) a consumatori tra i 25 e i 64 che prediligono produzioni a filiera corta e che si dimostrano attenti agli aspetti salutistici dei prodotti e ai temi della sostenibilità etica e ambientale. Il progetto prevede anche un’importante apertura verso i mercati internazionali, in particolare quelli di Austria e Danimarca dove saranno svolte azioni specifiche nei limiti imposti dalla situazione sanitaria globale. Interpreti principali della campagna promozionale, che terminerà a settembre 2023, saranno i prodotti dei soci di Apo Conerpo e le sue business unit: Alegra, Brio, Naturitalia e Valfrutta Fresco.

“Raggiungeremo i consumatori europei con un’azione duplice – spiega Vernocchi -, intervenendo sia sugli operatori che sui media. Muovendoci entro i limiti imposti dalla pandemia e dai regolamenti sanitari posti in essere dai singoli stati, realizzeremo campagne informative nei punti vendita alle quali si affiancheranno attività di digital advertising, inserzioni pubblicitarie, pubbliredazionali, campagne sui principali social media e un sito web ricco di informazioni che sarà operativo a partire da gennaio 2021”.

“Parleremo contemporaneamente agli operatori del trade e alla grande platea dei consumatori europei – conclude Vernocchi – veicolando, con i corretti linguaggi, i temi della sostenibilità delle produzioni ortofrutticole, della salubrità, della tracciabilità e, in ultima analisi, della qualità dei nostri prodotti. Tutti valori che l’ortofrutta europea, e in particolare quella rappresentata dai marchi di Apo Conerpo, è in grado di interpretare al meglio. Tutto il buono della frutta e verdura europea inizia in campo: il progetto In&Out sarà una grande occasione per raccontarlo a tutti”.

