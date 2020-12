Partita la nuova raccolta porta a porta integrale nei comuni a Mirandola, Concordia e San Possidonio

MIRANDOLA, CONCORDIA E SAN POSSIDONIO – Partita la nuova raccolta porta a porta integrale nei comuni nei comuni di Mirandola, Concordia e San Possidonio. La principale novità della nuova raccolta dei rifiuti, riguarda il passaggio a raccolta domiciliare di vetro, lattine e plastica, fino ad oggi svolta in quei comuni con i contenitori stradali, andando così a realizzare una raccolta porta a porta integrale per tutte le tipologie di rifiuti. Inoltre cambierà la modalità di differenziazione dei rifiuti: lattine/barattolame/banda stagnata/alluminio, sino ad ora raccolte con il vetro, dovranno essere conferite nella plastica. Tutti i cassonetti verranno tolti dalle strade: si restituiranno al territorio spazi che potranno trovare nuovi utilizzi e soprattutto si andranno ad eliminare quei contenitori che oggi, purtroppo, costituiscono luoghi privilegiati per abbandonare rifiuti da parte di cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata, non rispettano l’ambiente e il loro territorio.

Rimangono invariate le modalità di conferimento dei rifiuti organici, della carta/cartone e del rifiuto indifferenziato. Rimane invariato anche il metodo di calcolo della tariffa puntuale che prevede, per la parte variabile, il conteggio degli svuotamenti del solo contenitore grigio del rifiuto indifferenziato.

A causa delle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare assemblee pubbliche e momenti di confronto, ma abbiamo cercato di rafforzar tutti i nostri canali di contatto, soprattutto call e servizi digitali, per rispondere in modo rapido ed efficace, ad eventuali domande, dubbi, richieste di approfondimento.

Grazie al nuovo progetto si vuole migliorare ulteriormente la qualità dei materiali ottenuti e consentirà di avviare al recupero una maggiore quantità di rifiuti riciclabili e prelevare dunque meno materie prime dall’ambiente.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017